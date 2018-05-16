رسالة من ترامب لقطر بشأن الأزمة الخليجية والسبب إيران

أفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، قيام وزير الخارجية مايك بومبيو، ببحث قضايا تمويل الإرهاب مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن.

وأضاف البيان، أن بومبيو أوصل لعبد الرحمن، تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة حل الازمة الخليجية، كون النزاع يصب في مصلحة إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي، واعتبره سيئا، داعيا لعقد مفاوضات جديدة، تقدم إيران من خلالها، تنازلات جديدة، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج صواريخها الباليستية وسلوكها في المنطقة.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب: كوريا الشمالية لم تخطر واشنطن بإلغاء قمة سنغافورة

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وكانت تقارير صحيفة أمريكية قد أوردت أن الرئيس دونالد ترامب غير موقفه من الأزمة الخليجية، واستضاف الشهر الماضي في واشنطن أمير قطر ووصفه بـ"صديق عظيم"، مشيرة إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسعودية قبل أسبوعين، مؤكدة أنه وجه رسالة صارمة لقادة دول الخليج، وحثهم على حل خلافاتهم والتأكيد على أن وحدة الخليج أمر حتمي إذا أرادت الولايات المتحدة وحلفاؤها مواجهة إيران، التي تبقى أولوية لدى إدارة ترامب.