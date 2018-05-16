رسالة من ترامب لقطر بشأن الأزمة الخليجية والسبب إيران

وأضاف البيان، أن بومبيو أوصل لعبد الرحمن، تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة حل الازمة الخليجية، كون النزاع يصب في مصلحة إيران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي، واعتبره سيئا، داعيا لعقد مفاوضات جديدة، تقدم إيران من خلالها، تنازلات جديدة، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج صواريخها الباليستية وسلوكها في المنطقة.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وكانت تقارير صحيفة أمريكية قد أوردت أن الرئيس دونالد ترامب غير موقفه من الأزمة الخليجية، واستضاف الشهر الماضي في واشنطن أمير قطر ووصفه بـ"صديق عظيم"، مشيرة إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسعودية قبل أسبوعين، مؤكدة أنه وجه رسالة صارمة لقادة دول الخليج، وحثهم على حل خلافاتهم والتأكيد على أن وحدة الخليج أمر حتمي إذا أرادت الولايات المتحدة وحلفاؤها مواجهة إيران، التي تبقى أولوية لدى إدارة ترامب.
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