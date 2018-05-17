قوات الرئيس هادي تتقدم شمال غربي اليمن

حققت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة من التحالف، تقدماً في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة حجة شمال غربي اليمن، اليوم الخميس 17 مايو/أيار.

صنعاء — سبوتنيك. وذكر مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك": "أن الجيش استعاد اليوم الخميس 17 مايو/ أيار، بإسناد من قوات سعودية وطيران التحالف، مناطق المعاين والسرداح والمجروب وجبل الذراع في مديرية حرض المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية"،

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وأضاف:

أن قوات الجيش سيطرت على الأجزاء الشمالية من سلسلة جبل أبو النار الاستراتيجي شرق حرض.

وأشار المركز الإعلامي إلى "تكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المعارك التي لا تزال متواصلة لاستعادة السيطرة على الجبال المحيطة بمدينة حرض تمهيداً لاقتحامها".

يأتي ذلك عقب ساعات من إطلاق الجيش اليمني مسنودا بوحدات من الجيش السعودي وغطاء جوي من التحالف عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مديرية حرض ثاني أكبر مديريات حجة، والتي تبعد عن الحدود السعودية نحو 6 كيلومترات".