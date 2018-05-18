مواطنون وشيوخ يدخلون القصر... وأمير قطر يتصل بإيران (فيديو)

تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت متأخر من مساء الخميس، أول أيام شهر رمضان.

وهنأ الرئیس روحاني الحكومة والشعب القطري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر فرض الحصار على دولة قطر إجراء خاطئا وظالما وترحب بتطوير العلاقات والتعاون معها كدولة صديقة وجارة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

© REUTERS / صحيفة تكشف تفاصيل رسالة أمير الكويت إلى دول مقاطعة قطر

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن إيران حكومة وشعبا كانت وستظل إلى جانب الحكومة والشعب القطري في مختلف الظروف، مرحبا بانعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في سياق التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية.

وصرح الرئيس روحاني بأنه لا سبيل لحل الخلافات سوى الحوار مضيفا أن "إيران على استعداد دائم للحوار حول قضايا المنطقة مع دول منطقة الخليج الفارسي، ولكن للأسف هنالك في هذا السياق بعض الدول التي تتصور أنه يجب اتخاذ سبيل آخر غير الحوار".

من جانبه هنأ الأمير الحكومة والشعب الإيراني بحلول شهر رمضان، وأشار إلى العلاقات الودية والأخوية بين البلدين في مختلف القطاعات.

وأشاد تميم بالمواقف البناءة لإيران فيما يتعلق بأزمة قطر مع دول أخرى في المنطقة، داعيا إلى تطوير العلاقات الشاملة بين طهران والدوحة.

واستقبل الشيخ تميم، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك بقصر الوجبة مساء أمس، وفقا لصحيفة الشرق المحلية، اليوم.

واستقبل الأميران، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، والشيوخ والوزراء ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلس الشورى والمواطنين.