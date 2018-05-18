سماع دوي انفجارات في محيط مطار حماة السوري

سمع دوي انفجارات، اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار، في محيط مطار حماة السوري.

دمشق- سبوتنيك. أفاد مصدر أمني بأن حريقا شب في أحد مستودعات الذخيرة في مطار حماة، مما أدى إلى حدوث 4 انفجارات متتالية.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation فيديو... ضربات جوية قوية في محافظة حماة السورية

وذكر المصدر لوكالة " سبوتنيك " أن "التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق"، مرجحا أن "يكون الحريق نتج عن الحرارة الشديدة".

وتابع المصدر أن "النيران لا تزال مشتعلة إلى اللحظة وسيارات الإطفاء تحاول إخماد الحريق".