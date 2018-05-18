"أنصار الله" تعلن القبض على أخطر ضباط التحالف

قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" اليمنية إن رجال الأمن في مديرية التعزية بمحافظة تعز تمكنوا من ضبط المسؤول عن تجنيد "المغرر بهم" في المحافظة.

وقال مصدر أمني بالمحافظة للوكالة إن المسؤول المقبوض عليه يعد أحد أخطر "مرتزقة العدوان المسؤول عن التحشيد وتغرير ضعاف النفوس في تعز وتجنيدهم وإرسالهم للقتال في صفوف العدوان"، على حد قوله.

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وأوضح أن "عملية الضبط تمت بعد عمليات تحري ورصد ومتابعة لتحركات، وأنشطة المنافق حيث كان يستغل صفته كتربوي ومدير مدرسة للعمل لصالح العدو".

واشار إلى أن المضبوط "كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل إرسال المغرر بهم إلى معسكرات العدوان ومرتزقته".

يذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية، يشن، منذ 26 مارس/ آذار 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة "أنصار الله" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن؛ في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في يناير 2015.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.