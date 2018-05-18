وزير الداخلية اليمني: لا أستطيع دخول عدن دون إذن من هذه الدولة

قال نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، إنه لا يستطيع دخول مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن، دون إذن من الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الميسري في مقابلة مع قناة "PBS" الأمريكية، أن الإمارات تتحكم بإدارة الميناء والمطار في عدن ولا يستطيع أحد الذهاب إليهما دون أخذ الإذن منها، مشيرا إلى أنه لا يشعر بأن له سلطة كوزير داخلية.

© Sputnik . philipus الإمارات تعلن مقتل 4 من جنودها وإصابة آخرين في هجوم عدن

وتابع: "ليس لدي سلطة حتى على السجون".

ولفت الميسري إلى أن مهمة التحالف العربي هي محاربة "الحوثيين" معنا، لذا يجب أن يكون هناك حيثما وجد الحوثيون، ولكن بمجرد تحرير المنطقة، ينبغي السماح للحكومة الشرعية بأن تمارس مهامها.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يشعر بأن الوجود الإماراتي يمثل احتلال قال وزير الداخلية اليمني "إنه غير معلن"، مضيفا لمراسلة القناة الأمريكية: "سأجيب على هذا السؤال بالتفصيل في مؤتمر صحفي في وقت لاحق".

وفي أبريل / نيسان الماضي، قال الميسري لقناة "فرانس 24"، إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي غير مرحب به ممن يحكمون السيطرة الأمنية على مطار عدن ومينائها ومداخلها، في إشارة الى قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات.

Survival is a struggle in the rubble of Yemen's war https://t.co/556SbU7GtP — Yemen War (@battleinyemen) May 18, 2018

وانتقد الميسري مساعي الإمارات لإعادة أفراد من عائلة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، خاصة نجل شقيقه العميد طارق محمد عبدالله صالح الى الواجهة، من خلال دعمه بقوات للمشاركة في عمليات التحالف ضد "أنصار الله"، معتبرا ذلك رهانا على جواد خاسر، حسب تعبيره.



