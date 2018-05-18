السلطات السعودية تلقي القبض على 7 أشخاص بتهمة التواصل المشبوه مع جهات خارجية

نجحت السلطات السعودية، اليوم الجمعة 18 مايو/أيار، في إلقاء القبض على 7 أشخاص بتهمة التواصل المشبوه مع جهات خارجية وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" تصريح المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قال فيه "إن الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بالتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للحكم على وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام".

© REUTERS / HANNAH MCKAY بعد كل هذا التاريخ... ماذا أثار استغراب وزير الخارجية السعودية

وأكدت الوكالة أن الجهة المختصة تمكنت من القبض على عناصر تلك المجموعة، والتي بلغ عدد أفاردها سبعة أشخاص، ولا يزال العمل جار لتحديد كل من له صلة بتلك الأنشطة لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

في سياق آخر، التقى مقتدى الصدر، مساء اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار، في منزله بالنجف سفراء دول الجوار العراقي، متمثلة بكل من السعودية وسوريا والأردن والكويت وتركيا.

قال مصدر خاص في مكتب الصدر، رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن اللقاء ركز على مناقشة الوضع السياسي في العراق وآخر المستجدات في المنطقة والاستماع إلى وجهة نظر الصدر حول التحالفات السياسية العراقية ومع من سيتحالف لتشكيل الحكومة المقبل".