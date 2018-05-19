مصدر عسكري ينفي التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع "داعش" جنوب دمشق

نفى مصدر عسكري في الجيش السوري صحة الأنباء عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع تنظيم "داعش" الإرهابي في حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

أفاد مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" الحكومية الرسمية في سوريا بأنه "ليس هناك أي اتفاق بين الجيش العربي السوري وتنظيم "داعش" الإرهابي في الحجر الأسود وبأن ما تم تناقله من معلومات غير دقيق".

© Sputnik . HASSAN HASHEM مصير فلول إرهابيي حي الحجر الأسود جنوب دمشق على يد الجيش السوري

وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن استسلام تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب دمشق عقب مواجهات عنيفة جرت بين الجيش السوري ومسلحي التنظيم مدة شهر كامل، وأنه تم التوصل لوقف إطلاق نار. وأشارت المعلومات التي تم نشرها أن عملية وقف إطلاق النار ستجري في كل من الحجر الأسود معقل التنظيم ومخيم اليرموك ومخيم فلسطين بالإضافة لبعض الشوارع في حي التضامن الذي يسيطر عليها التنظيم وذلك من الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم إلى الساعة الخامسة من فجر يوم غد الأحد، بحيث يتم انسحاب كامل عناصر "داعش" من المنطقة باتجاه الوجهة المحددة لهم.

يأتي ذلك عقب تقدم الجيش السوري على محور جنوب الحجر الأسود خلال الأيام الماضية وسيطرته على عدد من الكتل والأبنية على اتجاه شارع العروبة، علما أن المواجهات كانت تركزت في الآونة الأخيرة في الجزأين الشمالي والشمالي الغربي من الحجر الأسود وذلك عقب قيام الجيش السوري بفصل مناطق تواجد التنظيم في الحجر الأسود عن مناطق تواجدهم في مخيمي اليرموك وفلسطين جنوب دمشق.