آبي في ضيافة بن زايد... تفاصيل الزيارة الأولى إلى القصر الإماراتي

شهدت الساعات الماضية، لقاء رسمي هو الأول له، في القصر الإماراتي، عندما استضاف ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، رئيس وزراء دولة أفريقية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية، فقد"التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أول جولة له منذ تعيينه رئيسا للوزراء، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدة أن هذه المحادثات تشمل كلا من تعزيز العلاقة بين البلدين أكثر من أي وقت مضى وحول الشؤون القارية والعالمية"، وذلك بمشاركة كل من وزراء خارجية البلدين.

© AP Photo / Saudi Press Agency بعد مشاورات مع ولي العهد... الملك سلمان يصدر قرارا جديدا بشأن دولة أفريقية

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن العلاقة بين البلدين علاقة قوية وأنه واثق لتعزيز هذه العلاقة أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تشمل كلا من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

بدوره، قال ولي عهد أبو ظبي أن لبلاده سياسة استفادة التساوي والتعاون فيما بين البلدان الصديقة، مضيفاً أن أبوظبي وأديس أبابا لهما رغبة في تطوير العلاقة بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التقى، في أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط منذ انتخابه، مع ولي العهد السعودي، في العاصمة السعودية الرياض، وأجرى بن سلمان، لقاء هو الرسمي الأول منذ حادثة إطلاق النار التي وقعت في قصر الخزامي، ليسكت بذلك تقارير زعمت اختفاءه نتيجة إصابته بسوء.