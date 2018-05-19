آبي في ضيافة بن زايد... تفاصيل الزيارة الأولى إلى القصر الإماراتي

ووفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية، فقد"التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أول جولة له منذ تعيينه رئيسا للوزراء، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدة أن هذه المحادثات تشمل كلا من تعزيز العلاقة بين البلدين أكثر من أي وقت مضى وحول الشؤون القارية والعالمية"، وذلك بمشاركة كل من وزراء خارجية البلدين.
بدوره، قال ولي عهد أبو ظبي أن لبلاده سياسة استفادة التساوي والتعاون فيما بين البلدان الصديقة، مضيفاً أن أبوظبي وأديس أبابا لهما رغبة في تطوير العلاقة بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التقى، في أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط منذ انتخابه، مع ولي العهد السعودي، في العاصمة السعودية الرياض، وأجرى بن سلمان، لقاء هو الرسمي الأول منذ حادثة إطلاق النار التي وقعت في قصر الخزامي، ليسكت بذلك تقارير زعمت اختفاءه نتيجة إصابته بسوء.
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