تسجيل
19:17 19 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    الحياة السلمية في دير الزور، سوريا

    بالفيديو...أجواء رمضان في دير الزور بعد أن حررها الجيش السوري

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تشهد مدينة دير الزور في الشرق السوري نهوضا حقيقيا بعد أن حررها الجيش السوري من تنظيم "داعش" الإرهابي، في الوقت الذي عاد فيه الكثيرين من المهجرين إلى بيوتهن ومناطقهم في المدينة بعد أن قامت الحكومة السورية بإعادة الخدمات وترميم المرافق الحيوية.

    وبحسب "سانا"، فإن أهالي مدينة دير الزور "يقضون شهر رمضان هذا العام وأصوات آذان الجوامع معلنة وقتي الإمساك والإفطار دون أصوات رصاص القنص وقذائف الإرهاب التكفيري، الذي حاصر عروس الفرات لنحو ثلاث سنوات مضت قبل تحريرها من رجس تنظيم "داعش" الإرهابي بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري وبطولاته وصبر أهل المدينة وتحملهم شظف الحياة اليومية نتيجة الحصار". 

    الحياة السلمية في دير الزور، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    سوريا... عودة 460 مدنيا إلى منازلهم في دير الزور و200 إلى حمص
    أجواء وطقوس شهر رمضان اختلفت عما هو عليه، عندما كان يحاصر المدينة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي حول شهر العبادة والقرآن إلى شهر للعقاب الجماعي والتجويع والقصف الممنهج لأحياء المدينة، التي حاصرها واتخذ من أهالي الريف دروعا ليحتمي بها ويستغل أهلها ويسرق خيراتهم.

    أصوات الباعة والمحال التجارية والأكلات الشعبية والخبز محلي الصنع والحلويات والجبنة البلدية، وغيرها الكثير من منتجات أرض الفرات تغص بها أسواق المدينة، ناهيك عن الأمن والأمان، الذي أعاد لأهالي دير الزور هويتهم الاجتماعية وتقاليدهم العريقة، التي حاول التنظيم الارهابي طمسها بفكره الظلامي التكفيري.

    الأجواء الرمضانية التي يعيشها أبناء عروس الفرات اليوم هي محط مقارنة مع تلك الأيام التي خلت، والتي باتت تسمى لدى أبناء المدينة بسنوات الحصار العجاف فأسعار اليوم لا تقارن بأسعار الأمس وبضائع اليوم لا تشبه بضائع الأمس ولمة الأحبة عادت في رمضان بعد أن عاد الهاربون من جحيم الإرهاب بعد اندحاره إلى منازلهم/ ومع حلول كل مناسبة بعد فك الحصار في أيلول الماضي مازال أبناء دير الزور يتذوقون حلاوة النصر، الذي خطه أبطال الجيش العربي السوري لينعموا اليوم بأجواء رمضانية مكللة بفرحة الانتصار.

     

    انظر أيضا:

    الزراعة أقلعت في ريف دير الزور الغربي... لكن ما الذي يعيقها شرقا (صور)
    العثور على كميات هائلة من الأسلحة بعضها إسرائيلي الصنع في ريف دير الزور
    الولايات المتحدة تبني قاعدة عسكرية كبيرة في دير الزور السورية
    (بالصور)... الجيش السوري يضبط معملا لصك العملة الخاصة بداعش في دير الزور
    بعد تحريرها من قبضة الإرهاب... 100 أسرة تعود يوميا إلى دير الزور السورية
    مقتل 29 مدنيا بغارات لـ"التحالف الدولي" على قريتين في دير الزور
    الأسد يعين محافظين جديدين لمحافظتي دير الزور والقنيطرة
    إعفاء مشتركي اتصالات مدينة دير الزور السورية من الأجور عن فترة وجود "داعش"
    مقتل 12 مدنيا في قصف جديد لـ"التحالف الدولي" على دير الزور
    طيران التحالف الدولي يقصف دير الزور ويقتل 16 مدنيا
    الكلمات الدلالية:
    دير الزور تنهض وتعود للحياة, الحكومة السورية, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    شاب فلسطيني خلال مسيرات العودة الكبرى واحياء الذكرى الـ70 للنكبة بالقرب من مستوطنة يهودية في بيت إيل، بالقرب من رام الله، الضفة الغربية 15 مايو/ أيار 2018
    من استعداد الدول لكأس العالم... إلى استقبال بوتين للأسد في سوتشي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لا تزعل من عمووو...
    لا تزعل من عمووو...
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 15 مايو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك