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22:09 19 مايو/ أيار 2018
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    العلم السوداني

    السودان يحتج رسميا على مسلسل مصري... وهذا هو سبب الغضب

    © AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY
    العالم العربي
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    قالت وزارة الخارجية السودانية، إنها استدعت، الأربعاء الماضي 16 مايو / أيار، السفير المصري لديها لتسلمه احتجاجا على عمل درامي مصري، يعرض خلال شهر رمضان، ويتناول وجود إرهابيين مصريين على أراضيه.

    الخرطوم — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان على لسان متحدثها الرسمي، قريب الله الخضر اليوم السبت 19 مايو / أيار، إنها استدعت السفير المصري بالخرطوم، وأبلغت سفارته احتجاجا رسميا، كما سلمت مذكرة بذلك لسلطات بلده".

    العلم السوداني
    © AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY
    تصاعد الأزمة بين مصر والسودان بسبب حلايب وشلاتين
    والاحتجاج مقدم ضد المسلسل الدرامي "أبو عمر المصري"، الذي يلعب دور البطولة فيه الممثل المصري أحمد عز، حيث ذكرت الوزارة أن المسلسل عكس إصرار البعض علي اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان.

    وأوضحت الوزارة أن المسلسل سعى لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحا لبعض أحداث المسلسل، واستخدمت العديد من الوسائل كلوحات السيارات السودانية، التي تعد رمزا سياديا لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول علي موافقة من السلطات السودانية المختصة.

    وأكدت الوزارة أن العمل الدرامي أساء بوجه خاص للوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان، الذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية وفقا لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين الشقيقين، مشددة أنه لم يثبت تورط أي مواطن مصري مقيم بالسودان في أي حوادث إرهابية.

    ولفت البيان إلى التنسيق الدائم بين البلدين لتسهيل حركة المسافرين والبضائع بين البلدين، واصفا العمل بأنه محاولة عبثية لضرب الثقة وشل التواصل بين الشعبين الشقيقين.

    وشهدت العلاقات المصرية السودانية تصاعدا في التوتر في الفترة السابقة، وهو ما نتج عن تعثر المفاوضات حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، التي تضم مصر والسودان وأثيوبيا، ووجود عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر على الأراضي السودانية، والنزاع على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية، فضلا عن تباين المواقف من بعض القضايا الإقليمية.

    وبدأ التوتر بين البلدين في التراجع بعد زيارة وزير الخارجية السوداني للقاهرة، وعقد لقاء رباعي ضم وزيري خارجية البلدين ورئيسي جهازي المخابرات بهما، وهو ما أسفر عن تبني آليات مستمر للحوار وحل المسائل العالقة بين البلدين.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, أخبار مصر, عمليات إرهابية, الخارجية السودانية, أحمد عز, السودان, مصر
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