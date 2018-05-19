قوات الحكومة اليمنية تنزع ألغاما من منطقة انسحب منها "أنصار الله" غرب تعز

أعادت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، تمركزها في منطقة القوز بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، وذلك عقب انسحاب مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منها.

صنعاء — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، إن "الميليشيا انسحبت اليوم السبت من منطقة القوز في الأشروح غرب تعز، نتيجة الضغط الذي تواجهه من عدة جهات، مخلفة الكثير من الألغام".

وأضافت "أن الجيش قام بنزع عدد من شبكات الألغام المزروعة بين المنازل والطرق".

وكان الجيش اليمني أعلن، الثلاثاء، تسليم أكثر من 25 مسلحاً من "أنصار الله" أنفسهم للجيش في جبهة القوز بالأشروح، التي تشهد مواجهات مستمرة بين الطرفين.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "الحوثيون".