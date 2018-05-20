الجيش السوري يقترب من إعلان الانتصار في الحجر الأسود

تواصل وحدات الاقتحام في الجيش السوري عملياتها المكثفة والدقيقة في القضاء وضرب فلول تنظيم "داعش" الإرهابي الأخيرة في آخر معاقلهم في منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء "سانا" أن وحدات الجيش السوري تابعت عملياتها ضد ما تبقى من فلول الإرهابيين في المساحة الضيقة المتبقية من أقصى شمال حي الحجر الأسود محققة مزيدا من التقدم وصولا إلى إنهاء الوجود الإرهابي في المنطقة.

© Sputnik . HASSAN HASHEM مصير فلول إرهابيي حي الحجر الأسود جنوب دمشق على يد الجيش السوري

ونفت "سانا" صحة الأنباء التي تحدثت عن خروج مقاتلي "داعش" من الحجر الأسود وأفادت أن "ما ينشر حول ذلك من قبل بعض وسائل الإعلام غير صحيح".

وذكر مراسل "سانا" الحربي من جنوب دمشق أن وحدات الجيش تنفذ تكتيكات قتالية لتطهير ما تبقى من كتل سكنية وخنادق وأنفاق للإرهابيين وتدمير أوكارهم وتحصيناتهم.

وبين المراسل أن وحدات الاقتحام تلاحق الإرهابيين من شقة سكنية إلى أخرى ومن بناء إلى آخر بعد تطويقهم في جزيرة سكنية ذات كثافة معمارية عالية في الوقت الذي يحاول فيه الإرهابيون استثمار تحصيناتهم التي اتخذوها في الأبنية السكنية والأنفاق والتمركز في الأبنية العالية لاستخدام القناصات ضد مجموعات الاقتحام. مؤكدا أن "بسالة رجال الجيش وخبرتهم العالية وصفاتهم القتالية تحبط جميع الإجراءات والمحاولات التي يتخذها الارهابيون لإعاقة تقدم الجيش لاستكمال تحرير الحجر الأسود من الإرهاب وصولا إلى إعلان الغوطة الغربية آمنة كليا".

وأحكم الجيش السوري سيطرته الكاملة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة ومعظم مساحة حي الحجر الأسود جنوب دمشق.