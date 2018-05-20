"نيويورك تايمز" تنشر صورة لابن سلمان وجورج نادر

ويظهر ولي العهد السعودي في الصورة التي التقطها مصور صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ونشرتها في تقرير لها، أمس السبت 19 مايو / أيار، مع رجل الأعمال اللبناني الأمريكي.
وكانت آخر الصور، التي ظهر فيها ولي العهد السعودي منذ أيام تجمعه بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ونشر تلك الصورة مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، وعلق عليها عبر حسابه الخاص بموقع""تويتر"، قائلا: "لقاء ودي يستمر بين الأشقاء.. كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام".
لافتة جدا هذه الصداقة والحميمية بين ولي عهد #السعودية #محمد_بن_سلمان و #جورج_نادر الذي تحوم حوله الكثير من القضايا السياسية والأخلاقية. pic.twitter.com/b4MxoXQaQ1— J. Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) May 20, 2018
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