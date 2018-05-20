"نيويورك تايمز" تنشر صورة لابن سلمان وجورج نادر

انتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رجل الأعمال اللبناني الأمريكي جورج نادر، وظهرا وهما يتبادلان الابتسامات في لقاء ودي.

ويظهر ولي العهد السعودي في الصورة التي التقطها مصور صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ونشرتها في تقرير لها، أمس السبت 19 مايو / أيار، مع رجل الأعمال اللبناني الأمريكي.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court صحيفة أمريكية تكشف مفاجأة: رفض لقاء محمد بن سلمان في أمريكا

وتقول " بي بي سي " إن رجل الأعمال اللبناني-الأمريكي جورج نادر أمضى عقودا وهو يتقرّب من أصحاب القرار في البيت الابيض والشرق الأوسط بعيدا عن الأضواء إلى أن برز أسمه في إطار التحقيقات التي يقوم روبرت مولر، المحقق الخاص في موضوع "التدخل" الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وكانت آخر الصور، التي ظهر فيها ولي العهد السعودي منذ أيام تجمعه بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونشر تلك الصورة مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، وعلق عليها عبر حسابه الخاص بموقع""تويتر"، قائلا: "لقاء ودي يستمر بين الأشقاء.. كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام".