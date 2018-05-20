"القوات الأمريكية تحمي تجمعات لداعش بالأراضي السورية"

قال العميد محمد عيسى الخبير العسكري السوري، إن عناصر تنظيم داعش "الإرهابي" باتت تنحصر في أماكن محدودة على الأراضي السورية، وإن القوات الأمريكية تحمي بعض تجمعاتها.

وكشف عيسى في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن العناصر المتبقية في منطقة الحجر الأسود باتت قليلة العدد، وينتظر القضاء عليهم أو هروبهم منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح عيسى أن التواجد الآخر للتنظيم في جنوب شرق منطقة السخنة ومدينة البوكمال، وكان التنظيم منتشرا على مساحة 5 آلاف كيلو متر مربع، وتم تحرير 1500 كيلو متر حتى الآن.

وتابع عيسى "التواجد الثالث للتنظيم في منطقه السبخة الطويلة شرقا والشدادي غربا وجنوب وادي الرد شمالا وشمال دير الزور جنوبا وهي محمية من قبل الأمريكان، وسبق أن تقدمت وحدات عسكرية للقضاء على عناصر داعش فتصدت لها القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية، خاصة أن بعض الدول تتعامل مع تلك العناصر على أنها معارضة مسلحة".

وأكمل "الجيش السوري سيتقدم نحو هذه المناطق منطقة تلو الأخرى للقضاء على تنظيم داعش "الإرهابي" وكل القوات التي تدافعه عنه مهما كانت التكلفة، إلا أن الأمر يحتاج لتحضيرات على صعيد الأسلحة والدفاعات الجوية المرافقة للقوات المهاجمة لتدمير كافة الاسلحة المعادية".

وأكد محمد عيسى أن كافة الفصائل الموجودة تحت مسميات مختلفة تتبع الأجندة الأمريكية التي عملت على "تجييش هذه الجماعات".