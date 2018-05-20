"الحوثيون" يسقطون طائرة استطلاع تابعة للتحالف بقيادة السعودية

تمكن مسلحو "أنصار الله" (الحوثيون) من إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" إن "الدفاعات الجوية أسقطت، اليوم الأحد، طائرة استطلاع للتحالف في جبل النار بمديرية حرض".

© REUTERS / Saudi Press Agency/Handout via Reuters "أنصار الله" تسقط طائرة استطلاع سعودية

وكانت الدفاعات الجوية لمسلحي "أنصار الله" أسقطت الأربعاء الماضي طائرة استطلاع تابعة للتحالف أثناء تحليقها في سماء مديرية منبة غرب محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وكان مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية ذكر اليوم لوكالة "سبوتنيك" أن "الجيش السعودي نفذ اليوم الأحد وقوات تابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي زحفاً على جبل إم بي سي في جيزان".

وأكد المصدر: "مسلحو أنصار الله تمكنوا من كسر زحف القوات السعودية واليمنية الذي ساندته مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف، وكبدوا المهاجمين قتلى وجرحى".

وكانت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة "أنصار الله" بثت في السبت عبر قناة "المسيرة" مشاهد لاقتحام مسلحي الجماعة جبل "إم بي سي" في جيزان والسيطرة عليه.

يذكر أن مسلحي "أنصار الله" ينفذون هجمات على مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجازان ونجران وعسير، تتنوع بين قصف وكمائن وعمليات قنص.