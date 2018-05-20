بالفيديو... براعة طاقم دبابة للجيش السوري تهزم إرهابيي "داعش" في المواجهة

خاضت وحدات الاقتحام في الجيش السوري مدعومة بسلاح المدرعات وسلاحي الجو والصواريخ معارك عنيفة في الأيام الأخيرة بهدف القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في أحياء الحجر الأسود واليرموك جنوب العاصمة دمشق.

ويظهر شريط فيديو حصول مواجهة في الحجر الأسود بين دبابة للجيش السوري و إرهابيين من تنظيم "داعش" كانوا يحاولون استهداف الدبابة عبر الرشاش، بحسب موقع "مراسلون" السوري.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy بالفيديو... الجيش السوري يفاجئ مسلحا أطلق قذيفة من الغوطة ويقصفه بنفس اللحظة

وخلال لحظات وجه رامي الدبابة السبطانة باتجاه نقطة إطلاق النار في المبنى والذي يتحصن فيه إرهابيو التنظيم، وجرى استهداف النقطة بعدة قذائف أدت لتدميرها بالكامل.

مصدر ميداني أكد لـ"مراسلون" سقوط أكثر من 11 إرهابي من "داعش" بين قتيل وجريح باستهداف نقطة تجمعهم في المنبى والذي سقط أجزاء منه فوق رؤوسهم و دفنوا هناك