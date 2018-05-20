السفير الروسي في اليمن يؤكد حرص موسكو على إنهاء معاناة الشعب اليمني

جدد سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، التأكيد على حرص روسيا إنهاء معاناة الشعب اليمني، وبذل كل الجهود من أجل ذلك.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، أكد ديدوشكين خلال لقائه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر في العاصمة السعودية "موقف روسيا الداعم للشرعية اليمنية، والوقوف مع أمن واستقرار ووحدة اليمن".

ولفت رئيس حكومة اليمن إلى "أهمية الدور الروسي في ممارسة أكبر قدر من الضغوط على إيران وأدواتها التخريبية في اليمن للانصياع للحل السياسي وفق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا والمؤيدة بإجماع دولي غير مسبوق"، موضحا "الحكومة الشرعية كانت وستظل مع أي جهود لحقن الدماء ووقف الحرب شريطة أن تكون تحت سقف المرجعيات وعدم الالتفاف عليها لشرعنة الانقلاب المسلح والدموي".

© AP Photo / ABD RAOUF السعودية تكشف لأول مرة عن مشكلة مع قوات السودان في اليمن

وثمن بن دغر "المواقف الروسية الداعمة للشرعية في اليمن وما تبديه من حرص على إحلال السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني انطلاقا من الروابط التاريخية للعلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الصديقين"، مشيدا "بالجهود الروسية المبذولة في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للدفع باتجاه تطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

وأضافت سبأ "ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والتداعيات الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية، ورفضها الانصياع للإرادة الشعبية والدولية، وتنفيذ مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً ودولياً المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر تحت الفصل السابع، والجهود الأممية والدولية لوقف الحرب وتطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها".

واطلع رئيس الحكومة اليمنية سفير روسيا "على الجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والنجاحات التي حققتها على صعيد مكافحة الإرهاب بمساندة فاعلة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التطورات الاقتصادية والإنسانية وأهمية حشد الدعم الدولي لإسناد الحكومة في عمليات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار".