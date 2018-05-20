ملك الأردن يتناول الإفطار في الشارع (فيديو)

تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 20 مايو/أيار الجاري، مقطع فيديو للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني وهو يتناول الإفطار في أحد شوارع العاصمة الأردنية عمان.

ويظهر الملك عبد الله في الفيدي والمتداول، وهو يتناول الإفطار مع دورية شرطة أثناء أذان المغرب، في منطقة صويلح في عمان، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

وقوبل الفيديو بإعجاب من عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثنوا على لفتته الإنسانية.

يذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التقى بالملك عبد الله الثاني، خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة في إسطنبول الجمعة الماضية.

وبحسب وكالة "عمون" الأردنية، قال مصدر رسمي أردني إن "جلالة الملك عبدالله الثاني صافح الرئيس الإيراني حسن روحاني

© AFP 2018 / KHALIL MAZRAAWI الملكة رانيا تغازل الملك عبد الله في عيد زواجهما (صورة)

وبين المصدر، أن "جلالة الملك و الرئيس الإيراني تبادلا السلام أثناء خروجهما من قاعة المؤتمر الذي عقدته تركيا".

بدورها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الزعيمان لم يلتقيا منذ 15 عاما، على خلفية خلافات بين الدولتين، حيث كان الأردن يدعم حكومة صدام حسين في الحرب بين العراق وإيران (1980-1988)، وفي السنوات الأخيرة انتقدت إيران دعم عمّان للمعارضة المسلحة في سوريا، بينما اتهم الملك عبد الله، طهران بالتدخل في شؤون دول المنطقة.