قرار رسمي من مصر لتهدئة الأزمة الأخيرة مع السودان

أعلن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حذف مشاهد من مسلسل "أبو عمر المصري" عقب احتجاج السودان بشكل رسمي.

واستدعت الخارجية السودانية السفير المصري لدى السودان، أسامة شلتوت، وتسليمه احتجاجا رسميا على عرض مسلسل اعتبرته "مسيئا" للخرطوم.

وقال مكرم محمد أحمد في مؤتمر صحفي : "المجلس حريص كل الحرص على تعزيز العلاقات بين مصر والسودان"، وتابع "ما أثير بشأن ما جاء في مسلسل أبو عمر المصري من افتئات على السودان تم النظر فيه وتفنيده، وحذف ما قد يسيء لدولة السودان".

وأضاف: "مع العلم أن أحداث المسلسل واضحة ولم تتضمن أي إهانة أو اتهام للسودان الشقيق".

وكانت شبكة قنوات "أون تي في" المصرية مالكة حقوق بث المسلسل، أنه لا يحمل تلميحات للسودان، ولا يمت بصلة لمواقف القاهرة الحريصة على تقوية العلاقات مع الخرطوم.

ووصفت السودان المسلسل الذي يقوم ببطولته الممثل المصري أحمد عز، أنه "يعكس إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المقيمين أو الزائرين للسودان".