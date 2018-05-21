العثور على مخازن للمسلحين فيها أسلحة من دول الناتو في حمص

عثر ممثلو المركز الروسي للمصالحة والجيش السوري على مخازن فيها أسلحة منتجة في دول أعضاء حلف شمال الأطلسي في المناطق التي تم تحريرها من المسلحين في حمص.

وقال ممثل مركز المصالحة العقيد أندريه نيكيبيلوف: "نحن الأن في محافظة حمص في مواقع مراقبة لتنظيم "النصرة" الإرهابي، يمكننا أن نرى هنا الكثير من الأقنعة المضادة للغاز وأسلحة أجنبية الصنع ولا سيما "بي تي أو إر تو-2"".

© REUTERS / OMAR SANADIKI مركز المصالحة الروسي: إخراج المسلحين من حمص يشارف على الانتهاء

بي تي أو إر تو-2- صاروخ موجه مضاد للدبابات أمريكي الصنع، دخل في خدمة الجيش الأمريكي في السبعينات وتم تحديثه عدة مرات، وهو من أكثر الصواريخ المضادة للدبابات انتشارا في العالم".

وبالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مخابئ تحت الأرض للمسلحين في الأراضي المحررة يتم فيها تصنيع العبوات الناسفة وكذلك أنفاق تحت الأرض، مجهزة بالمعدات الطبية، وسجون لاعتقال الأسرى. ويواصل خبراء إزالة الألغام تطهير الأراضي المحررة.