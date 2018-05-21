ظهور لافت للأمير محمد بن نايف (صورة)

وظهر الأمير السعودي مع حفيده الأمير عبد الله بن سعود بن فهد، خلال أداء الصلاة في قصره، لافتين إلى أن الصورة التقطت يوم السبت الماضي، كما ظهر في الصورة الأمير نايف بن تركي بن عبد الله زوج ابنة الأمير محمد بن نايف يتقدمه وحفيده في الصلاة، وفقا للناشطين.
وكان الأمير محمد بن نايف أعفي من منصبه كولي للعهد بمرسوم ملكي صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في يونيو/حزيران الماضي.
صورة جديدة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_نايف بن عبدالعزيز حفظه الله— أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) May 18, 2018
ومعه صاحب السمو الامير نايف بن تركي بن عبدالله
وحفيده سموه الامير عبدالله بن سعود
حفظك الله ورعاك يا سيدي الغالي pic.twitter.com/994djTXg9N
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