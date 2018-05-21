ظهور لافت للأمير محمد بن نايف (صورة)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأحد، صورة جديدة، قالوا إنها الأولى للأمير السعودي محمد بن نايف بن عبد العزيز، خلال شهر رمضان.

وظهر الأمير السعودي مع حفيده الأمير عبد الله بن سعود بن فهد، خلال أداء الصلاة في قصره، لافتين إلى أن الصورة التقطت يوم السبت الماضي، كما ظهر في الصورة الأمير نايف بن تركي بن عبد الله زوج ابنة الأمير محمد بن نايف يتقدمه وحفيده في الصلاة، وفقا للناشطين.

وكان الأمير محمد بن نايف أعفي من منصبه كولي للعهد بمرسوم ملكي صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في يونيو/حزيران الماضي.

صورة جديدة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_نايف بن عبدالعزيز حفظه الله

ومعه صاحب السمو الامير نايف بن تركي بن عبدالله

وحفيده سموه الامير عبدالله بن سعود



حفظك الله ورعاك يا سيدي الغالي pic.twitter.com/994djTXg9N — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) May 18, 2018

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