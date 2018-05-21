الصومال ينفي إجراء محادثات مباشرة مع كينيا بشان النزاع البحري

علقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي للحكومة الفيدرالية في الصومال، على تصريحات وزارة الخارجية الكينية، بشأن إجراء محادثات جارية بين الصومال وكينيا بشأن النزاع في الحدود البحرية.

وقال أحمد عيسى عود، وزير الخارجية، إن البلاد حكومة وشعبا تكن كل الحب والاحترام والتقدير لكينيا، مؤكدا أنه لا توجد محادثات وتفاهمات ثنائية في هذه المرحلة، وأن قضية النزاع البحري يتم رفعها إلى محمكة الجنايات الدولية التي تفصل النزاعات القائمة بين الدول، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

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وتأتي تصريحات وزير الخارجية الصومالي، بعد أن أعربت وزيرة الخارجية الكينية مونيكا جوما قبل أيام في مقابلة مع مجلة "أفريقيا الجديدة" عن أملها في التوصل إلى حل للنزاع في الحدود البحرية بين بلادها والصومال، بحسب الوكالة.

وقالت مونيكا جوما: "نجري محادثات بيننا وبين الحكومة الصومالية ونأمل في التوصل إلى حل شامل في النزاع في الحدود البحرية"، وأضافت: "كان هناك تفاهم بين البلدين في حل النزاع إما أمام محكمة العدل الدولية أو عبر اتفاق ثنائي لكن حكومة الرئيس السابق حسن شيخ محمود اختارت البت فيه أمام القضاء الدولي"، وفقا لصحيفة "الصومال الجديد".

وأعربت الوزيرة الكينية عن أملها في التوصل إلى حل للنزاع في الحدود البحرية بين بلادها والصومال والذي تفاقم في فترة الرئيس السابق حسن شيخ.