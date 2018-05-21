رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى الرئيس اليمني

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "بعث الملك سلمان برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده".

© AP Photo / Hani Mohammed بعد الحديث عن منعه من مغادرة السعودية...هادي يظهر مع بن سلمان (صور)

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده، وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.