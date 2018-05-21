رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى الرئيس اليمني

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "بعث الملك سلمان برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده".
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده، وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان الرئيس اليمني بذكرى يوم الوحدة لبلاده.#واس pic.twitter.com/S1jecoY7k3— واس (@spagov) May 21, 2018
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