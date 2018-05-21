دبي والصين تبحثان التعاون وتبادل الخبرة في إدارة المناطق الحرة

© AFP 2018 / الإمارات تعلن عن نظام جديد لتأشيرات الدخول

وبحسب وكالة أنباء الإمارات ( وام )، حضر اللقاء عدد من مديري الإدارات والمسؤولين لدى الجانبين، وممثلين عن المنظمة العالمية للمناطق الحرة.

وأشار الزرعوني، عقب اللقاء، إلى أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والبناء على العلاقات القوية، في ظل وجود إمكانيات نمو هائلة في عدد كبير من القطاعات، كالأجهزة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والخدمات والمنتجات الطبية.

ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التي عقدتها "دافزا"، بهدف تعزيز أواصر التعاون وتوسيع نطاق التجارة الثنائية مع السوق الصيني، وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية.