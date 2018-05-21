السعودية تستعين بالآثار المصرية في المتاحف والحفائر

عقد خالد العناني وزير الآثار المصري، والأمير سلطان بن فهد بن ناصر مستشار رئيس الهيئة السياحية الثقافية في المملكة العربية السعودية، جلسة مباحثات في إطار تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مجال التراث والآثار.

وأوضح مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الاثنين، 21 مايو/ أيار، أنه تم خلال اللقاء بحث كافة أوجه التعاون المشترك في مجال العمل الأثري والمتاحف، وتناول عدد من المجالات الأثرية ذات الاهتمام المشترك منها تبادل الخبرات في مجال الحفائر، وترميم المباني الأثرية، وإقامة سلسلة من الأنشطة والدورات التدريبية لتدريب

© Sputnik . Kseniya Nikolskaya وزارة الآثار المصرية تحتفل باليوم العالمي للمتاحف

الأثريين وتبادل الخبرات، كما تم استعراض بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2016 في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني لتفعيلها بالشكل الذي تحقق به أهدافها لتنمية وتطوير العمل الآثري.

من جانبها قالت إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف أنه تم مناقشة إمكانية تبادل إقامة معارض مؤقتة عن الفن الإسلامي بكل من مدينتي القاهرة والرياض، لخلق فرص أكبر للتبادل الثقافي بين الشعبين ومعرفة كل منهم حضارة الآخر.

وحضر اللقاء وفد من قيادات الهيئة العامة للسياحة والثقافة في المملكة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وإلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، ومجموعة من قيادات وزارة الآثار.