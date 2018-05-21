قرقاش: أمريكا تسلك الطريق الصحيح تجاه إيران

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، 21 مايو/ أيار، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يسلك الطريق الصحيح تجاه إيران.

وأضاف قرقاش على حسابه الرسمي في "تويتر" بعد عدة ساعات من إلقاء بومبيو تصريحات بشأن إيران إن " توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها".

وكان بومبيو قد طالب إيران بإجراء تغييرات واسعة في سياستها الخارجية بالشرق الأوسط، وإلا فستواجه عقوبات اقتصادية في إطار تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفها تجاه طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

مقاربة مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكي الْيَوْمَ حول السياسة الإيرانية دقيقة، والإستراتيجية الصارمة التي أعلنها نتيجة طبيعية للسلوك الإيراني عبر السنوات، توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 21, 2018

​وتتهم الإمارات والسعودية والبحرين إيران بدعم جماعات مسلحة في أنحاء المنطقة في محاولة للهيمنة.

وتابع قرقاش "استراتيجية بومبيو تتطلب الحكمة وتغيير البوصلة الإيرانية".