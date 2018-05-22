الجبوري والنجيفي يبحثان "عدم ثقة العراقيين في نتائج الانتخابات"

ناقش رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، ونائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي أمس الاثنين 21 مايو/ أيار ما جرى في الانتخابات التشريعية الأخيرة بالعراق.

وقال مكتب الجبوري في بيان إن رئيس البرلمان استقبل نائب رئيس الجمهورية، وناقش معه "المشاكل التي رافقت مرحلة عد وفرز الأصوات في الانتخابات، وما نجم عن تلك الأخطاء من غياب الثقة وعدم الرضى لدى المواطنين في الكثير من الإجراءات والقرارت، والتي لجأ بناء عليها المرشحون والمواطنون إلى تقديم الطعون والشكاوى حول نتائج"، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وتناقش الطرفان حول تشكيل الحكومة المقبلة، و"أهمية التركيز على الواقع الخدمي للمواطنين وتطوير قطاع الاقتصاد والاستثمار والتنمية، ومعالجة مشاكل المحافظات".

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو الجاري، بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة في العراق.

وتصدر "سائرون" الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد، بينما حل ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية بنحو 47 مقعدا، وجاء ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا، وحصل تيار "الحكمة" الوطني على نحو 20 مقعدا فقط.