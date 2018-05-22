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    الوضع بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في صنعاء، اليمن 3 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    اليمن... نجاة مسؤول وضابط من الاغتيال في مدينة تعز

    © AFP 2018 / Mohammed Huwais
    العالم العربي
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    نجا مسؤول حكومي من محاولة اغتيال برصاص مسلحين، اليوم الثلاثاء 22 مايو/أيار، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

    صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحين أطلقوا النار على وكيل محافظة تعز عارف جامل، في شارع التحرير وسط مدينة تعز، ما أسفر عن إصابة 3 من مرافقيه".

    أنصار الله
    © AP Photo / Hani Mohammed
    اليمن: 3 قتلى و20 جريحا بقصف صاروخي على مأرب
    وأضاف المصدر:

    قائد حراسة محافظ تعز الضابط ناظم العقلاني نجا هو الآخر، من محاولة اغتيال في حي الأجينات في مدينة تعز.

    وأشار المصدر إلى أن "مقتل الجندي حبيب الطاهري، وإصابة محافظ تعز في حكومة الأطفال معين الدهبلي برصاص مسلحين على متن دراجة نارية في منطقة وادي المعسل جنوب غربي مدينة تعز".

    وكانت اشتباكات دارت بين جنود من اللواء 170 دفاع جوي المحسوب على حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان في اليمن" وكتائب أبي العباس السلفية في منطقتي باب موسى وباب الكبير وامتدت إلى شارع العواضي وشارع جمال وسط مدينة تعز، أدت إلى مقتل امرأة وجندي من أفراد الشرطة العسكرية وإصابة 5 مدنيين، أصدر عقبها محافظ المحافظة أمين محمود، خلال اجتماعه باللجنة الأمنية، توجيهات صارمة لضبط الأمن والقبض على القتلة.

    يذكر، أن جنديين من اللواء الخامس حرس رئاسي قتلا برصاص مجهولين أثناء تأديتهما عملهما ضمن اللجنة الأمنية في شارع النقطة الرابعة شرق مدينة تعز.

     

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    الكلمات الدلالية:
    رصاصة, اغتيال, الإخوان المسلمين, أنصار الله, مسلحين, مسؤول, تعز, اليمن
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