رياضي فلسطيني مصاب يناشد المنتخب الأرجنتيني لمقاطعة المباراة مع المنتخب الإسرائيلي (فيديو)

ناشد الرياضي الفلسطيني الشاب، محمد خليل، المنتخب الأرجنتيني بشكل عام، وكابتن فريقه النجم ليونيل ميسي بشكل خاص، لمقاطعة المباراة الودية بين منتخب الأرجنتين ونظيره الإسرائيلي المقررة في 9 حزيران/ يونيو المقبل.

وقال الشاب عبر فيديو نشره على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "أنا أناشد المنتخب الأرجنتيني والكابتن ليونيل ميسي، كونه له شعبية كبيرة في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، أن يقف وقفة تضامنية مع الفلسطينيين وأن يقاطع المباراة المقررة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".

مؤكدا أنه شارك في المسيرة التضامنية في حق العودة، وأنه خرج بشكل سلمي وأراد أن يصور نفسه "سيلفي" لتكون ذكرى، ولكن تم استهدافه بإصابة مباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه أصيب في كلتا قدميه وقد تم استئصال الركبة (الصابونة).