مفاجأة من حاكم دبي لمتطوعي الإفطار في الشارع (فيديو)

في مفاجأة غير متوقعة لهم، زار نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متطوعين أثناء توزيعهم للوجبات الرمضانية على الصائمين في الشارع.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، فيديو لحاكم دبي، وهو يجري حوارا مع هو يحاور بعض المشاركين في حملة "رمضان أمان"، أثناء توزيعهم لوجبات الإفطار قُبيل أذان المغرب.

بو راشد و متطوعي حملة رمضان أمان في دبي

يزاهم الله خير على تطوعهم 👏🇦🇪#محمد_بن_راشد#علومنا_بالعاميه pic.twitter.com/dgx5u78g2T — Oloumnauae علومنا بالعاميه (@oloumnauae) May 22, 2018

​وانطلقت الحملة الخيرية، "رمضان أمان"، منذ سنوات في الإمارات العربية المتحدة، وهي تتبع جمعية الإحسان الخيرية، وتهدف بجانب توزيع الوجبات على الصائمين، للحد من السرعة الزائدة على الشوارع المزدحمة، والتقاطعات المرورية، قبيل أذان المغرب.

من ناحية أخرى، أقام محمد بن راشد، إفطاره السنوي لعدد من الإعلاميين والإعلاميات العرب في دبي، ومن أبرزهم، المذيعة الأردنية، علا الفارس، والتي شاركت فيديو لها من حضورها للحفل.