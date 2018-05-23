مفاجأة من حاكم دبي لمتطوعي الإفطار في الشارع (فيديو)

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، فيديو لحاكم دبي، وهو يجري حوارا مع هو يحاور بعض المشاركين في حملة "رمضان أمان"، أثناء توزيعهم لوجبات الإفطار قُبيل أذان المغرب.
بو راشد و متطوعي حملة رمضان أمان في دبي— Oloumnauae علومنا بالعاميه (@oloumnauae) May 22, 2018
يزاهم الله خير على تطوعهم 👏🇦🇪#محمد_بن_راشد#علومنا_بالعاميه pic.twitter.com/dgx5u78g2T
وانطلقت الحملة الخيرية، "رمضان أمان"، منذ سنوات في الإمارات العربية المتحدة، وهي تتبع جمعية الإحسان الخيرية، وتهدف بجانب توزيع الوجبات على الصائمين، للحد من السرعة الزائدة على الشوارع المزدحمة، والتقاطعات المرورية، قبيل أذان المغرب.
من ناحية أخرى، أقام محمد بن راشد، إفطاره السنوي لعدد من الإعلاميين والإعلاميات العرب في دبي، ومن أبرزهم، المذيعة الأردنية، علا الفارس، والتي شاركت فيديو لها من حضورها للحفل.
في ضيافة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الافطار— Ola Al Fares (@OlaAlfares) May 22, 2018
Such a great honer to be In the hospitality of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum#دبي #شكرا_محمد_بن_راشد pic.twitter.com/BrWYd61uJ9
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