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10:21 23 مايو/ أيار 2018
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    مقاتل من حزب الله على الحدود اللبنانية السورية

    المقداد: انسحاب او بقاء القوات الايرانية أو "حزب الله" من سوريا أمر غير مطروح للنقاش

    © REUTERS / OMAR SANADIKI
    العالم العربي
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    أعلن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن انسحاب او بقاء القوات المتواجدة في الاراضي السورية بدعوة من الحكومة هو شأن يخص الحكومة السورية وحدها، وأن هذا الامر غير مطروح للنقاش.

    مقاتل من حزب الله اللبناني
    © AP Photo / Bilal Hussein
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    دمشق — سبوتنيك. وقال المقداد في حديث لوكالة "سبوتنيك": " حكومة الجمهورية العربية السورية دعت قوات حليفة وصديقة لمساعدتها في الحرب على الارهاب ومن بين هذه القوات قوات روسية وايرانية وخبراء ايرانيين واخوة في حزب الله وكل هذه الاطراف هي معنية بالحرب على الارهاب ولا تنتهك سيادة وحرمة اراضي الجمهورية العربية السورية وتعمل بتنسيق تام مع الدولة السورية في الحرب على الارهاب"

    وأكد نائب وزير الخارجية السوري ان " هذا الموضوع [انسحاب إيران وحزب الله من سوريا ]غير مطروح للنقاش لانه يأتي في سياق سيادة الجمهورية العربية السورية على من يكون على ارضها ومن لا يكون.. لذلك هذا الموضوع غير مطروح ولا يمكن ان نسمح لاحد بطرحه".

    وحول المطالبة الروسية بخروج شامل لجميع القوات الاجنبية من سوريا مع بدء العملية السياسية قال المقداد: " أنا لا اعتقد ان الاصدقاء الروس اطلاقا يقصدون القوى او الجيوش التي دخلت سوريا بشكل مشروع وبموافقة حكومة الجمهورية العربية السورية..هذا اختصاص حصري للجمهورية العربية السورية وهذا الموقف المعلن من روسيا"، مؤكدا أن " القوات التي دخلت الى سوريا بدون علم الحكومة السورية تمثل قوات احتلال، من جهة وهي قوات تقوم بشكل مباشر بدعم الارهاب  في سوريا".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, لبنان, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
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