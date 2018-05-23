تواصل "نادر" بين ابن سلمان ووزير خارجية إيران

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "إيران تدعي أن برنامجها الصاروخي دفاعي، أسأل جواد ظريف، كيف يمكن لتزويد الميليشيات اليمنية بصواريخ تستهدف الرياض أن يساعد على الدفاع عن إيران؟".
ووجه الأمير خالد بن سلمان تغريدته لحساب جواد ظريف على "تويتر"، ولم يرد ظريف حتى الآن على سؤال الأمير.
وأعرب السفير السعودي عن شكره للولايات المتحدة على عقوباتها الجديدة على إيران قائلا: "ممتن للولايات المتحدة لاتخاذها هذه الخطوة، حتى الآن، تم إطلاق أكثر من 140 صاروخا باليستيا على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية".
Grateful to US for taking this step. To date, over 140 ballistic missiles were fired at civilian targets in KSA. Iran claims its missile program is defensive. I ask @JZarif how is supplying missiles to a Yemeni militia targeting Riyadh helping defend Iran? https://t.co/0WfkUZxUVJ— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 23, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)