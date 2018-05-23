تواصل "نادر" بين ابن سلمان ووزير خارجية إيران

وجه السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، سؤالا لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "إيران تدعي أن برنامجها الصاروخي دفاعي، أسأل جواد ظريف، كيف يمكن لتزويد الميليشيات اليمنية بصواريخ تستهدف الرياض أن يساعد على الدفاع عن إيران؟".

ووجه الأمير خالد بن سلمان تغريدته لحساب جواد ظريف على "تويتر"، ولم يرد ظريف حتى الآن على سؤال الأمير.

وأعرب السفير السعودي عن شكره للولايات المتحدة على عقوباتها الجديدة على إيران قائلا: "ممتن للولايات المتحدة لاتخاذها هذه الخطوة، حتى الآن، تم إطلاق أكثر من 140 صاروخا باليستيا على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية".