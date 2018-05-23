تعيين قيادات جديدة لمصر للطيران

وأصدر رئيس الشركة القابضة، في بيان، حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 23 مايو/ أيار، قرارا بتعيين الطيار جاسر حسين، رئيسا لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والاقليمية "اكسبريس" و العضو المنتدب لها، وذلك خلفا للطيار حلمي رزق الذي تقدم بطلب إعفائه من مهام منصبه لظروف خاصة.

كما أصدر مسلم، قرارا بتعيين الطيار فؤاد رضوان رئيسا لقطاع العمليات الجوية، بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وقرارا أخر بتعيين الطيار محمد الشور بجي، رئيسا لقطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات.