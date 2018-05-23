تسجيل
18:18 23 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    الجيش الجزائري

    بعد نجاحات الجيش الجزائري... مزيد من المسلحين يسلمون أنفسهم

    © AFP 2018 / FAROUK BATICHE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن خمسة إرهابيين سلموا أنفسهم اليوم للسلطات العسكرية في عمليتين متفرقتين بمنطقتي تمنراست جنوبا، وسكيكدة غربي البلاد بحوزتهم أسلحة وذخيرة.

    الجزائر — سبوتنيك. أفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، بأن "ثلاثة إرهابيين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية في منطقة تمنراست جنوبي الجزائر، وقد التحقوا بالجماعات الإرهابية عامي 2015 و2016".

    الجزائر
    © AFP 2018 / FAROUK BATICHE
    استسلام 19 إرهابيا واعتقال 3 آخرين جنوبي الجزائر
    وسلم الإرهابيون الثلاثة إلى الجيش ثلاث قطع أسلحة كانت بحوزتهم وكمية من الذخيرة.

    وفي السياق ذاته سلم إرهابيان نفسيهما مع قطعتي سلاح كانت بحوزتهما إلى قوات الجيش في منطقة سكيكدة شرقي الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من "مرابط رابح" المكنى "شعيب" الذي كان ينشط كمختص في صناعة المتفجرات و"بوخالفة حسين" المدعو "شرحبيل" وقد كان هذان الإرهابيان قد التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 2002.

    وارتفع عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى ثمانية إرهابيين، بعدما كان ثلاثة إرهابيين قد سلموا أنفسهم أمس، بينهم إرهابي وصف بالخطير وكان مسؤولا في إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، فيما بلغ إجمالي من سلموا أنفسهم منذ بداية شهر نيسان/ أبريل الماضي 24 إرهابيا، غالبيتهم في مناطق الجنوب، بالإضافة إلى ثلاثة إرهابيين تم اعتقالهم.

    وذكر بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش دمرت تسع قنابل تقليدية الصنع بتيزي وزو، عثرت عليها داخل مخبأ تابع لمجموعة إرهابية.

    وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد وجهت قبل أسبوعين نداء لعناصر الجماعات الإرهابية التي مازالت تنشط في الجزائر، لتسليم نفسها مقابل الاستفادة من تدابير العفو التي يتضمنها قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر عام 2005، وهددت الرافضين للاستسلام بالموت.

    وفسر العقيد المتقاعد من الجيش رمضان حملات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" تزايد استسلام الإرهابيين في الفترة الأخيرة، بنجاح الجيش وأجهزة الأمن في تجفيف منابع تمويل الإرهابيين، وقطع مصادر الإمداد عنهم في مناطق الجنوب، إضافة إلى العمليات العسكرية التي فرضها الجيش على الحدود الجنوبية القريبة من مناطق شمال مالي.

    انظر أيضا:

    ساعات الصيام في الجزائر تشعل الجدل بين وزير الأوقاف وعالم فلك شهير
    استسلام 19 إرهابيا واعتقال 3 آخرين جنوبي الجزائر
    الجزائر تعلن أرقام جديدة عن وضعها الاقتصادي
    الجزائر تحتضن غدا اجتماعا وزاريا تشاوريا لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية
    وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الجزائر
    الجزائر: المغرب يهرب إلى الأمام
    الجزائر تعلق على الاتهامات المغربية بتوفير ملجأ لـ"حزب الله" لتدريب البوليساريو
    الجزائر تخطط لزيادة الإنتاج الغذائي لتقليص الاعتماد على الواردات
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأمن في الجزائر, الحكومة الجزائرية, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرئيس فلاديمير بوتين يهدي باقة من الأزهار لمستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل لدى وصولها مدينة سوتشي، روسيا 20 مايو/ أيار 2018
    باقات من الأزهار من ساسة العالم
    إيران تنسى إيران لن تطلب إذن أحد لتطوير أسلحتها
    إيران تنسى طلب إذن لحماية نفسها
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك