إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات على حدود دولتين عربيتين

تمكن الجيش الأردني من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، في المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.

© flickr.com / Isriya Paireepairit الأردن يدين افتتاح سفارة باراغواي لدى إسرائيل بمدينة القدس

وحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية فقد صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات".

وأضاف المصدر "تمت العملية في المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث تم تحويلها إلى الجهات المختصة".

وتشهد الحدود الأردنية — السورية محاولات عديدة لتهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية، وتسعى القوات المسلحة الأردنية بشكل دائم للتصدي لهذه المحاولات.