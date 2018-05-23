الرئيس الفلسطيني عباس يغادر المستشفى خلال يومين

يغادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس المستشفى خلال يومين، وذلك عقب انتقاله إليه يوم الأحد الماضي، للعلاج من التهاب رئوي، في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وكان طبيب يشرف على علاج عباس، قال إن "الرئيس محمود عباس دخل المستشفى الاستشاري العربي، لإجراء فحوص طبية بعد الجراحة التي أجريت له قبل عدة أيام في أذنه الوسطى"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

© AFP 2018 / ABBAS MOMANI عباس يجري فحوصات طبية للمرة الثانية خلال أسبوع

وقال إن "كل الفحوص كانت طبيعية وحالته الصحية مطمئنة".

وخضع عباس لعملية بسيطة في الأذن، ودخل المستشفى مجددا ولفترة وجيزة الأحد الماضي، وذكر مسؤول فلسطيني أن عباس دخل المستشفى لارتفاع حرارته.

وكان عباس (82 عاما) أدخل إلى المستشفى ذاتها الأسبوع الماضي لإجراء عملية بسيطة في الأذن.

وخضع الرئيس الفلسطيني لفحوصات طبية خلال تواجده في الولايات المتحدة، في فبراير/شباط الماضي.

وآنذاك، تحدثت تقارير صحفية عن أن تلك الفحوصات جاءت إثر "تدهور" في الحالة الصحية للرئيس.

لكن وزير هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، نفى صحة تلك التقارير، وقال إن عباس أجرى فحوصات روتينية وهو بصحة جيدة.