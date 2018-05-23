الرئيس الفلسطيني عباس يغادر المستشفى خلال يومين

وكان طبيب يشرف على علاج عباس، قال إن "الرئيس محمود عباس دخل المستشفى الاستشاري العربي، لإجراء فحوص طبية بعد الجراحة التي أجريت له قبل عدة أيام في أذنه الوسطى"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وخضع عباس لعملية بسيطة في الأذن، ودخل المستشفى مجددا ولفترة وجيزة الأحد الماضي، وذكر مسؤول فلسطيني أن عباس دخل المستشفى لارتفاع حرارته.
وكان عباس (82 عاما) أدخل إلى المستشفى ذاتها الأسبوع الماضي لإجراء عملية بسيطة في الأذن.
وخضع الرئيس الفلسطيني لفحوصات طبية خلال تواجده في الولايات المتحدة، في فبراير/شباط الماضي.
وآنذاك، تحدثت تقارير صحفية عن أن تلك الفحوصات جاءت إثر "تدهور" في الحالة الصحية للرئيس.
لكن وزير هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، نفى صحة تلك التقارير، وقال إن عباس أجرى فحوصات روتينية وهو بصحة جيدة.
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