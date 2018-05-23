على غرار القدس… إسرائيل تسعى لاعتراف أمريكي بالسيادة على الجولان

كشف وزير المخابرات الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، عن ضغط بلاده على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة الدولة العبرية على هضبة الجولان المحتلة.

وقال كاتس لوكالة "رويترز"، إنه يتوقع موافقة الولايات المتحدة على ذلك خلال شهور، خاصة وأن القرار يتصدر جدول الأعمال حاليا في المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وأشادت إسرائيل بتك الإجراءات، التي سببت قلقا شديدا بين كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين، بينما لم يصدر بعد أي تعليق من البيت الأبيض على تصريحات كاتس.

© Sputnik . Ahmed AbdelWahab الجامعة العربية توقف التعامل مع غواتيمالا بعد نقل سفارتها إلى القدس

مرتفعات الجولان هي هضبة استراتيجية بين إسرائيل وسوريا وتبلغ مساحتها حوالي 1200 كيلومتر مربع، وتسيطر عليها إسرائيل منذ نحو 51 عاما.

ونقلت إسرائيل مستوطنين للمنطقة، ثم أعلنت ضمها إليها في عام 1981، وهو الإجراء الذي لم يلق اعترافا دوليا.

وقال كاتس "هذا هو الوقت المثالي للإقدام على مثل هذه الخطوة. ستكون الرد الأشد إيلاما الذي يمكن توجيهه للإيرانيين هو الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان ببيان أمريكي وإعلان رئاسي، منصوص عليه في القانون".

وذكر الوزير الإسرائيلي أن المسألة، التي طرحها نتنياهو في أول اجتماع له في البيت الأبيض مع ترامب في فبراير/شباط 2017، قيد النقاش حاليا على مستويات متعددة داخل الإدارة والكونجرس في الولايات المتحدة.

وأتم كاتس "أعتقد أن هناك الفرصة مواتية لاتخاذ القرار خلال بضعة أشهر".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في كانون الأول/ديسمبر عام 2017 الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما تم بالفعل يوم 14 أيار/مايو.