طائرات التحالف الأمريكي تستهدف مواقع للجيش السوري في البادية

قال مصدر عسكري لـ "سبوتنيك" إن طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الأمريكي، استهدفت عند الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الخميس، 24 مايو/ أيار، موقعين للجيش السوري في البادية.