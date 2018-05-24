مبعوث ملكي يصل السودان... البشير يعلن القرار النهائي للمشاركة في اليمن

أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساعد وزير الدفاع السعودي، محمد عبد الله العايش، في وقت أعلنت فيه المملكة عن مشكلة لأول مرة مع قوات السودان في اليمن.

وقال وكالة السودان للأنباء، إن الرئيس السوداني عمر البشير، استقبل موفد الملك سلمان، بحضور حاتم حسن بخيت، مدير مكاتب رئيس الجمهورية، لشرح تطورات الأوضاع والموقف العملياتي لقوات التحالف في اليمن.

© AFP 2018 / Ashraf Shazly بعد الاعتراف بالمشكلة مع القوات... السعودية تكشف موقف السودان من الأزمة اليمنية

ونقل موفد الملك للرئيس السوداني شكر وتقدير المملكة العربية السعودية للمشاركة المخلصة للسودان في عاصفة الحزم، والأدوار البطولية التى تؤديها القوات السودانية التي ساهمت في الانتصارات والتقدم الذي حققته قوات التحالف في اليمن، وفقا للوكالة.

وشكر البشير مبعوث الملك، على زيارته للسودان وحمله تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين فى إطار التشاور بين قيادة البلدين.

واستعرض البشير تطورات الأوضاع في السودان لا سيما الوضع الاقتصادي وجهود الحكومة لمعالجة الاختلالات في الوضع الاقتصادي التي لن تثني السودان عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن، باعتبار أن مواقف السودان المبدئية المعلنة هي الدفاع عن أرض الحرمين والتزاما بالأهداف النبيلة التي دعت إلى مشاركته في عاصفة الحزم، متمنيا أن تشهد العلاقات السودانية السعودية المزيد من التطور فى الأيام المقبلة.

© AP Photo / ABD RAOUF السعودية تكشف لأول مرة عن مشكلة مع قوات السودان في اليمن

وكشف الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات المشتركة السعودية، قبل أيام، للمرة الأولى عن مشكلة تتعلق بالقوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

وقال القائد العسكري، خلال لقائه بمدينة جدة مساء السبت، مع الوفد الإعلامي السوداني الذي استضافته وزارة الثقافة والإعلام السعودية: "أعلم أن هناك أمورا حدثت أعزوها لأسباب فنية وإدارية، مثل تأخر الرواتب للقوات السودانية لفترة ثلاثة أشهر، ولكنني أوكد أن هذه المسألة قد حلت وانتهت بالكامل ليس فقط بأثر رجعي وإنما للفترة القادمة، لكي لا يتكرر هذا الأمر مطلقا في المستقبل، لا من ناحية الرواتب أو تعويض أسر الشهداء أو المصابين فحسب، بل في جميع المعينات المطلوبة لتوفير كل مقومات العمل لتلك القوات"، وفقا لصحيفة "اليوم التالي" السودانية.

© AFP 2018 / Ashraf Shazly تفاصيل الجلسة المغلقة...السودان يحسم مصير مشاركته في حرب اليمن

وتابع: "أنا كقائد للقوات المشتركة متأكد من أن تلك المسألة الفنية والإدارية أصبحت جزءا من الماضي، نحن نؤمن بأن الجنود لهم حقوقهم ويجب أن ينالوها".

وأشاد بالقوات السودانية المشاركة في حرب اليمن، ضباطا وأفرادا، قائلا إنهم "يتحلون بالانضباط والمعنويات العالية والاحترافية، رغم أن العدو مختلف في نمط القتال، ورغم أن العدو ليس مليشيا طبيعية".

وعلت المطالبات في البرلمان السوداني بسحب الجنود السودانيين من اليمن، تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع، في الأيام الماضية أنها تُقيّم إيجابيات وسلبيات مشاركة قواتها بالحرب الدائرة في اليمن.

ومنذ مارس/آذار 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.