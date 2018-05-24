الجبوري يبحث مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني تشكيل الحكومة المقبلة

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني، وبحث الجانبان تطورات العملية السياسية في ضوء الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

بغداد- سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عن مكتب الجبوري، اليوم الخميس، "استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري وفد الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة السيد ملا بختيار مسؤول الهيئة العامة للمكتب السياسي في الحزب".

وأضاف البيان، "جرى خلال اللقاء بحث تطورات العملية السياسية وتفاهمات القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، إذ اكد سيادته على ضرورة أن تفضي مفاوضات الكتل إلى رؤية واضحة لشكل الحكومة المقبلة، مشددا على أهمية أن تكون الحكومة جامعة لكل لجميع الأطراف، حرصا على مصلحة البلاد العليا وبما يضمن عدم إقصاء أي طرف من الأطراف تحت أي ذريعة".

وتابع رئيس مجلس النواب أن "المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع الركون إلى الحوار الهادئ والبناء وحل الخلافات وبما يسهم في المضي ببناء الدولة واستقرارها"، وفقا للبيان.

وجدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعوته للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة من خلال مفاوضات وطنية، خلال استقباله الوفد الكردستاني أمس الأربعاء.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو/ أيار الجاري، بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة في البلاد.

وتصدر تحالف "سائرون " المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بـ 54 مقعدا في البرلمان الجديد، بينما حل ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية بنحو 47 مقعدا، فيما وجاء ائتلاف "النصر" بزعامة العبادي ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا، بينما وحصل تيار الحكمة الوطني على نحو 20 مقعدا.