وزير النقل السوري لـ"سبوتنيك": تشغيل الخط الجوي "اللاذقية - الشارقة" واليوم أول رحلة

أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، عن تشغيل الخط الجوي بين اللاذقية السورية والشارقة الإماراتية وبالعكس، مشيرا إلى أن الرحلة الأولى تصل ظهر اليوم من الشارقة.

دمشق — سبوتنيك. أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، عبر وكالة "سبوتنيك " إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مدينة اللاذقية السورية وإمارة الشارقة وبالعكس، بمعدل رحلة أسبوعيا.

وقال حمود، اليوم الخميس لـ"سبوتنيك" إن اليوم سيتم "إعادة تشغيل الخط الجوي بين اللاذقية والشارقة وبالعكس بمعدل رحلة أسبوعية".

وأضاف الوزير أن "الرحلة الأولى تصل اليوم حوالي الساعة 4 بعد ظهر اليوم من إمارة الشارقة لتخفيف الضغط عن مطاري دمشق الدولي وبيروت".

وشدد وزير النقل السوري على أن "تفعيل الحركة الجوية والتجارية في مطار اللاذقية هدفها تخفيف العبء عن المواطن السوري".

ويعاني المسافرون وعدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية في سوريا من عقبات كثيرة منذ بداية الأزمة في بلادهم عام 2011 عندما اضطروا للسفر إلى أنحاء العالم عبر لبنان بعد تعليق معظم الدول رحلاتها الجوية إلى المطارات السورية.