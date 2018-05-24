ماكرون لبوتين: أنا على قناعة بأن بلدينا يستطيعان إيجاد أرضية للتصالح

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس 24 مايو/ أيار، إنه على قناعة بأن فرنسا وروسيا تستطيعان إيجاد أرضية للتصالح على الرغم من التناقضات الأوروبية.

بطرسبورغ — سبوتنيك. وكان الرئيس الروسي قد استقبل نظيره الفرنسي في قصر قسطنطين بمدينة سان بطرسبورغ.

© REUTERS / POOL ماكرون وابن سلمان يتفقان على موعد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في اليمن

كما أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أن بلاده بصدد التوقيع على نحو 50 اتفاقية خلال زيارته الحالية إلى روسيا.

واعتبر ماكرون أن فرنسا هي من أهم الشركاء الاقتصاديين لروسيا وهي شريك يعول عليه.

كم أبدى الرئيس الفرنسي قلقه حيال الملف النووي الإيراني وقال إن فرنسا لديها قلق مشترك مع روسيا يتمثل في برنامج إيران الباليستي ومسألة ما بعد عام 2025 ونشاط إيران في المنطقة.

بينما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون، أن موسكو تقيم العلاقات المتبادلة المنفعة مع باريس وتسعى لتعزيزها.