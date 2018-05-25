محاصرة وزير سعودي بـ6 أسئلة... والرد في مجلس الشورى

يصوت مجلس الشورى السعودي على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي الحالي.

ويواجه وزير الإسكان ماجد الحقيل، يوم الأربعاء القادم، أسئلة من أعضاء المجلس والمواطنون، حسب صحيفة عكاظ.

ويستعد الوزير للإجابة عن 6 تساؤلات، هي "كيف وأين ولماذا وهل ومتى ومن".

مجلس الشورى #السعودي يستضيف منتصف رمضان الحالي وزير الإسكان ماجد الحقيل بمبادرة شخصية منه، للحديث حول أداء الوزارة، وإيضاح ما يعترضها من معوقات للقيام بمهامها، خصوصاً قضية الأراضي البيضاء ومطالبات المواطنين بالعودة لنظام الإسكان القديم. pic.twitter.com/T9iaRpwtWG — أخبار القضاء (@judiciary_news) May 20, 2018

وطالب مجلس الشورى المواطنين بعدم التردد في طرح أية استفسارات على وزير الإسكان.

ويقيم المجلس مطالبة تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج للشراكة المتوازية بين الدولة والقطاع الخاص.