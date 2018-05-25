انفجار يستهدف مقر الحزب الشيوعي وسط بغداد

بغداد — سبوتنيك. وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن الانفجار "استهدف مقر الحزب الشيوعي وسط بغداد دون وقوع خسائر بشرية".

وبحسب المصدر لم يتضح حتى الآن إذا كان السبب عبوة ناسفة أو قذيفة.

يتبع…