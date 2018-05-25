حسن نصر الله يتعهد بإطلاق حملة "كبرى" لمكافحة الفساد... ويحذر من انهيار لبنان

وتعهد نصر الله بالبدء في حملة كبرى لمكافحة الفساد في لبنان، محذرا من أن الدولة ستواجه انهيارا ماليا إذا لم يتم وقف الهدر، بحسب "رويترز".
وكانت الولايات المتحدة قد سعت إلى قطع التمويل عن "حزب الله" وفرضت عقوبات الأسبوع الماضي على ممثله في إيران بالإضافة إلى ممول رئيسي وخمس شركات في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط. كما أعلنت واشنطن وشركاء خليجيون فرض مزيد من العقوبات على "حزب الله" بما في ذلك أكبر قائدين فيه نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم.
ووصف نصر الله العقوبات بأنها "جزء من المعركة" وقال إنها لن تؤثر على زعماء الحزب لكنها قد تنال من داعميه. وقال "فيما يتعلق بي شخصيا أو بإخواني، الموضوع ليس له أثر مالي أو مادي…هم يهدفون لإبعاد الناس عنا".
وقال إن العقوبات الأمريكية لن تؤثر على تشكيل حكومة جديدة في لبنان من المقرر أن يبدأ العمل على تشكيلها الأسبوع المقبل.
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