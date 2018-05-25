بسبب مواقفها في الشرق الأوسط… وكالة: ابن سلمان يصدر أمرا خاصا ضد دولة أوروبية

أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمرا خاصا ضد شركات ألمانية، في دلالة على استمرار حالة الغضب من سياسة برلين الخارجية في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء في تقرير لمجلة "Der Spiegel" الألمانية اليوم الجمعة 25 مايو/أيار.

وقالت المجلة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" إن ولي العهد أمر بألا يتم ترسية أي عقود حكومية على شركات ألمانية.

Saudi Arabia to exclude German firms from government tenders: Spiegel https://t.co/9ll8t00FTF pic.twitter.com/Wh8u0Iir2X — Reuters Top News (@Reuters) May 25, 2018

وأضافت المجلة إن الخطوة ستلحق الضرر على الأرجح بشركات كبرى مثل سيمنس وباير وبورينجر إنجلهايم وكذلك دايملر لصناعة السيارات.

يذكر أن العلاقات بين ألمانيا والسعودية قد شهدت توترا العام الماضي، إذ استدعت المملكة سفيرها في ألمانيا للتشاور بعد تصريحات لوزير الخارجية الألماني آنذاك زيغمار غابرييل عن الأزمة السياسية في لبنان.

الوزير الألماني يقول بأن #الحريري محتجز في المملكة وإعلام ألمانيا يهاجم بلامنطق وبكلام مشحون وكأنها النازية تعيد أنتاج نفسها و #الاليزيه ومكتب #ماكرون يصدران بيان لزيارة رئيس وزراء لبنان بعد ساعات قليلة ونتمنى على ألمانيا أن تعيد حساباتها ولاتؤجر عقلها.!#السعودية #لبنان #ألمانيا pic.twitter.com/VsLbpqQWfr — بدر بن سعود (@BaderbinSaud) November 18, 2017

وتعتبر السعودية شريكا تجاريا كبيرا لألمانيا، إذ استوردت منها ما قيمته 7.7 مليار دولار في 2017، وفقا لمكتب الإحصاءات الألماني.

وقال رجل أعمال ألماني بارز في السعودية، طلب عدم الكشف عن اسمه، لرويترز يوم الجمعة إن قطاع الرعاية الصحية على وجه الخصوص يشعر حاليا بمزيد من التدقيق حين يتقدم بطلب للمشاركة في عطاءات سعودية.

وأضاف

هم يسألون: من أين ستأتي المنتجات؟ هل هي مصنعة في ألمانيا؟ هل لديكم مواقع تصنيع أخرى؟ وبمجرد أن يكون هذا ألماني الصنع، فإنهم يرفضون أي طلبات ألمانية لتقديم عطاءات.