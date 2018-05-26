مفاجأة... رسائل من الحوثيين للانسحاب والتخلي عن السلاح (فيديو)

قال وزير الخارجية اليمني الجديد، خالد اليماني، إن جماعة "أنصار الله" أصبحت في وضع صعب، وباتت تقبل التعاطي مع مقترحات الحل.

وأضاف اليماني، في أول ظهور له بعد تعيينه في منصبه الجديد، في حوار مع تلفزيون "الحدث" اليوم السبت، أن المبعوث الأممي الخاص إلى بلاده، مارتن غريفيث، "تلقى العديد من الرسائل التي تفيد بنية الحوثيين الانسحاب وأنهم جاهزون للسلام والتخلي عن السلاح".

ولفت إلى أن المبعوث الأممي بعد لقاءاته مع الأطراف اليمنية والإقليمية، سيقدم في السابع من يونيو/ حزيران المقبل إلى مجلس الأمن خطته ورؤيته للسلام في اليمن، مضيفا أن "رؤية مارتن غريفيث للسلام لا تخرج عن الرؤية التي أنجزت في الكويت".

وأوضح أن "الطرف الانقلابي في وضع صعب وبات يقبل التعاطي مع مقترحات الحل"، مشيرا إلى أنه "لا حل إلا بدفن الانقلاب ومن ثم الإجراءات الأمنية والعسكرية وتسليم الأسلحة والصواريخ ويليه الترتيب السياسي وسيكونون جزءا من المعادلة السياسية".

وأوضح اليماني أن "هناك بعض الاختلافات والمناكفة في مجلس الأمن ومحاولات لمقايضة بين ملف اليمن وملفات اخرى بالمنطقة لكن هناك وحدة وانسجام لموقف مجلس الأمن حول اليمن" على حد قوله.

وحول الخلاف القائم بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات (ثاني دولة في التحالف العربي)، قال اليماني: "نحن والامارات في خندق واحد ولم نكن يوما على خلاف معها وأهدافنا مشترك، وسيبقى الدور الاماراتي والسعودي والحكومة اليمنية شركاء لاستعادة الشرعية اليمنية ودحر الانقلاب"، على حد قوله.