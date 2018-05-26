مصدر من "أنصار الله": القوات الجوية تقدم مفاجأة عسكرية خلال أيام

قال مصدر في حركة "أنصار الله" بالعاصمة اليمنية صنعاء، إن الأيام القادمة سوف تشهد تطورات كبيرة على جبهات القتال والتقنيات العسكرية والمعدات.

وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، 26 مايو/ أيار، أن هناك مفاجئة كبيرة ستقدمها القوات الجوية خلال الأسبوع القادم ستضاف إلى قدرات القوة الصاروخية لإحداث توازن في عمليات القصف الصاروخي والذي يستهدف المناطق الإستراتيجية للتحالف في السعودية والمناطق التي يسيطر عليها في اليمن.

وأكد أن القوات الجوية سوف تقدم سلاح ردع جديد قادر على رصد وقصف أهداف العدو والمناورة والقيام بمعارك جوية، وهو الأمر الذي كانت تفتقده القوات المسلحة اليمنية خلال الفترة الماضية بعد تدمير الدفاعات الجوية اليمنية والمطارات عن طريق طيران التحالف في العام 2015.

ولفت المصدر، أن عمليات التطوير مستمرة في جميع الأسلحة، وأن كل ما نقوم بتقديمه هو تصنيع يمني محلي وليس كما يشار إلى أنها من خارج اليمن.