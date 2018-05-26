زيارة ملكية لأول مرة إلى السودان

قال وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني، الأمير أحمد سعد عمر، إن الخرطوم ستشهد زيارة ملكية هي الأولى من نوعها، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكشف وزير رئاسة مجلس الوزراء الأمير أحمد سعد عمر، عن زيارة مرتقبة لملك المغرب محمد السادس، إلى السودان في أكتوبر المقبل، وأعلن المزيد من التفاصيل عن نتائج زيارته الأخيرة إلى المغرب التي استغرقت ثلاثة أيام، وفقا لشبكة الشروق.

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وقالت وسائل إعلام مغربية، إن هذه الزيارة هي الأولى للملك، فقد زار جنوب السودان فقط، مطلع فبراير من العام الماضي.

وأطلع عمر، النائب الأول لرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، على نتائج الزيارة.

أوضح عمر، في تصريحات صحفية، أنه التقى خلال الزيارة رئيس الحكومة المغربية ووزير شؤون الهجرة المغربي، بجانب الأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، عبدالعزيز التويجري، مبينا أن اللقاءات تطرقت لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأشار إلى أنه أطلع النائب الأول على مجهودات المملكة المغربية في تنمية صادراتها الزراعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء إنه في مجال المغتربين تم التوقيع على قيام ملتقيات بالمغرب والسودان للاستفادة من الخبرة المغربية في مجال جذب مدخرات المغتربين.